Stiri pe aceeasi tema

- O „imbunatatire considerabila“ a operatiunilor din Romania o reprezinta obtinerea unui profit net de 0,3 mil. lei in primul semestru din 2018, conform grupului turc Logo. TotalSoft, unul dintre cei mai importanti producatori de software de pe piata locala, a obtinut in primul semestru…

- Digi Communications (simbol bursier Digi), a raportat pentru primul semestru un profit net de 15 mil. euro (70 mil. lei), minus 51%, in timp ce veniturile raportate pentru operatiunile din Romania, Ungaria, Spania au urcat cu 4,8%, la 475 mil. euro, echivalentul a 2,2 mld. lei. Continuarea…

- Ministerul Finantelor a anuntat, joi, lansarea unei noi emisiuni de titluri de stat cu valoarea nominala de 1 leu, de data aceasta avand scadenta la 3 ani (fata de 5 ani emisiunea anterioara), dobanda de 4,5% (fata de 5%) si fiind transmisibile. Emisiunea se desfasoara pana pe data de 24 august 2018.…

- Joi, euro a scazut la 4,6217 lei/euro. Vineri, euro a scazut la 4,6206 lei/euro, cel mai mic nivel din 8 noiembrie 2017, cand a fost 4,6198 lei/euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,9799 lei la 3,9908 lei.…

- Heka Hospital, primul spital privat din zona Dobrogei cu structura multidisciplinara, a fost inaugurat recent la Constanta, proiectul obtinand si o finantare de 11 milioane lei de la Garanti Bank. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence…

- "Amnistia fiscala este un subiect pe care il avem in lucru la nivelul Ministerului de Finante, dar nu se refera la domnul Iohannis. Este un posibil mecanism pentru a stimula partea de economie romaneasca. N-am sa va dau acum detalii referitor la aceasta idee, dar este in lucru un astfel de mecanism…

- Cu 10 zile inainte de expirarea termenului pentru depunerea cererilor de finantare pentru protejarea monumentelor istorice, un singur dosar a ajuns pe masa autoritatilor judetene. Este vorba de cel ce vizeaza reabilitarea Casei Memoriale “Iuliu Maniu” din Badacin, documentatia de finantare fiind depusa…

- Ministrul Finanțelor pregatește pentru saptamana viitoare o discuție cu directorul general al Loteriei Romane cu argumentul ca vrea sa gaseasca variante pentru ca “aceasta zona sa devina mai vizibila”, avansand ca idee in acest sens introducerea a doua noi extrageri in timpul unui an, pentru care banii…