Stiri pe aceeasi tema

- Un subofițer de Jandarmerie condamnat anul trecut in prima instanța la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi luat mita sub forma de "taxa de protecție" de la traficanții de țigari de contrabanda din Bihor a fost achitat in iulie 2018 de catre Curtea Militara de Apel București, dupa ce…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins marti, ca nefondata, plangerea formulata de fostul procuror Mircea Negulescu, in care acesta solicita revocarea masurii controlului judiciar. Decizia este definitiva. Mircea Negulescu a contestat la Instanta suprema masura controlului judiciar dispusa impotriva…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i fie revocata masura controlului judiciar, sustinand ca i-a fost incalcat dreptul la aparare. Mircea Negulescu a mai spus ca fratii Vlad si Andreea Cosma au mintit in plangerile penale pe care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Decizia a fost luata in cadrul…

- Protocolul de cooperare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informatii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General a ajuns in atentia opiniei publice, dupa ce a fost desecretizat. Dupa ce in prima faza Serviciul Roman de Informatii a publicat pe site acest protocol de sase pagini,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) precizeaza, referitor la protocolul incheiat cu Parchetul General si SRI, declasificat luni, ca acesta a fost incheiat in 2009 si ca nu contine alte acte aditionale.

- Protocolul de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii (SRI), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a fost declasificat, fiind publicat pe site-ul SRI, transmite News.ro . ”Procedura de declasificare a protocolului de cooperare intre…

- DNA a cerut pedeapsa maxima pentru fosta sefa a DIICOT, Alina Bica Alina Bica. Foto: Agerpres. DNA a cerut ieri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, o pedeapsa maxima pentru fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, acuzata de luare de mita. Agerpres noteaza ca procurorul a solicitat…