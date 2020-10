"Transparenta %! Astazi MFP a imprumutat din piata 1 mld de lei la o scadenta de 4.8 ani si o dobanda maxima de 3.24% pe an. Mult mai mica decat dobanda la care se imprumuta in medie in luna septembrie, 4.58%, anul trecut guvernul socialist. Asa reducem permanent costul pentru generatiile viitoare. Dobanda este mai mica decat dobanda din piata la momentul in care am facut tranzactia de 3.31%. Imprumutul acopera deficitul lunar la bugetul de stat. Este solutia optima in aceste conditii. #RomaniiTrebuieSaStie", a postat Citu pe pagina sa de Facebook. In lipsa datelor oficiale, agentiile straine…