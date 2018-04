ABBA cântă împreună după 35 de ani. Motivul pentru care se reuneşte îndrăgita trupă a anilor 70

Membrii trupei suedeze ABBA s-au reunit după 35 de ani pentru a înregistra două noi piese, iar una dintre acestea, "I still have faith in you", va fi interpretată cu prilejul unui show televizat… [citeste mai departe]