Compania aeriana Blue Air a anuntat marti ca va suspenda toate zborurile din Romania, pana luni, 12 septembrie, din cauza faptului ca toate conturile i-au fost blocate. Este un soc pe piata aeriana low-cost din Romania care se reaseza. Exista problemele financiare evidente la Blue Air care tin de ani…

" Vivre Deco anunta initierea procedurilor de concordat preventiv ca masura pentru protejarea si redresarea business-ului, in conditiile in care post-pandemie piata de home&deco a inregistrat o scadere medie de peste 20%. In 2020 Vivre Deco inregistra o crestere conjuncturala record de 52% a cifrei…

IAR Brasov a realizat un profit net de 17,247 milioane de lei in primul semestru al acestui an, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti.

Fondul Proprietatea anunta un profit de 4,13 miliarde de lei pentru primul semestru, in crestere cu 129,28% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.

Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca, controlat indirect de omul de afaceri Iulian Dascalu, a incheiat primul semestru din 2022 cu afaceri de 18,6 milioane lei, in crestere cu 3,5%, si un profit net de 753.742 lei, in scadere cu 27%

Alumil Rom Industry a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in valoare de 3,854 milioane lei, cu 96% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 1,959 milioane lei, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti.

CNTEE Transelectrica a afisat un profit net de 28 milioane de lei in primul semestru al acestui an, in scadere cu 73% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial transmis vineri Bursei de la Bucuresti.