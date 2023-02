Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a obținut un profit net de 10,3 miliarde lei anul trecut, in creștere cu 260% fața de anul precedent cand obținuse doar 2,86 miliarde de lei. In raportul publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), compania precizeaza ca se așteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate introdusa…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise joi Bursei de Valori Bucuresti.

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise joi Bursei de Valori Bucuresti.

- Peste 520 de pensionari cu venituri din pensie sub 2.000 de lei in evidențele Ministerului Muncii, deci posibili beneficiari ai cardurilor de energie, nu vor primi ajutorul de 1.400 de lei la incalzire, deoarece informațiile din bazele de date ale ANAF și Evidența Populației din MAI arata ca locuiesc…

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- Grupul industrial rus Kalasnikov a realizat anul trecut 45 de comenzi de stat in domeniul apararii si 24 de contracte in cadrul cooperarii tehnico-militare, relateaza vineri agentia de presa rusa TASS. Acestea sunt cele mai mari contracte din istoria companiei”, a indicat grupul industrial rus intr-un…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa vanda pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) actiuni intrate in proprietatea privata a statului, cu scopul de a recupera astfel din restantele la buget ale datornicilor, conform Profit,ro. Fiscul vrea sa lucreze cu firme de brokeraj care sa preia…

- European households are paying more than ever for their electricity and natural gas, even as governments spend billions to shield consumers from the energy crisis, Bloomberg reports. The average retail gas price across the European Union and Britain was almost 18 euro cents ($0.18) per kilowatt-hour…