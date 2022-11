Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net la nivelul sistemului bancar a ajuns la sfarsitul primelor 9 luni din 2022 la un nou record, de 7,6 mld. lei, in crestere cu circa 20% fata de castigul din 9 luni/2021, in conditiile cresterii creditarii cu un ritm mediu de 16% an/an, conform datelor BNR, citate de Ziarul Financiar. Acesta…

- IAR Brasov a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 14,254 milioane lei, in scadere cu 37,7% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 22,883 milioane de lei, conform rezultatelor financiare neauditate transmise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza…

- In primele 9 luni ale anului 2022, Romgaz a produs un volum de 3,687 miliarde mc gaze naturale, cu 19 milioane mc (-0,5%) mai putin decat in aceeasi perioada din anul 2021. ”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 o cifra de afaceri de 10,81 miliarde lei, in crestere 209,24%,…

- Primele companii importante care și-au anunțat rezultatele financiare pe trimestrul al treilea din 2022 sunt in general pozitive, analiștii remarcand faptul ca efectele negative ale inflației se vad doar in puține cazuri. Suprinzator, in sectorul...

- Aerostar Bacau și-a majorat profitul cu 50% in primele 9 luni ale anului 2022. Cifra de afaceri este de 317,36 milioane lei, cu 30,16% mai mare decat cea din perioada similara a anului trecut, care a fost de 243,82 milioane lei, potrivit portalului profit.ro. Aerostar Bacau (ARS) a realizat in primele…

- Profitul net al OMV Petrom a crescut de peste 5 ori in primele 9 luni din 2022 fața de aceeași perioada din 2021, cauza principala fiind scumpirile hidrocarburilor, carburantilor si energiei electrice.Astfel, compania a raportat un profit de 9,156 miliarde lei, fața de 1,676 miliarde de lei…

- Muzeul National de Arta al Romaniei a inregistrat in primele opt luni ale acestui an peste 100.000 de participanti la expozitiile si evenimentele organizate, cu 10 000 mai multi decat in intregul an 2021 cand s-au inregistrat 90.000 de participanti. In lunile iulie si august ale anului curent a fost…

- Profit impresionant al bancilor dupa majorarea ROBOR. Acestea au facut un profit de peste 12 miliarde de lei in primele 6 luni, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult fata de anul trecut. In tot acest timp, peste 31.000 de romani au cerut amanarea ratelor, iar peste 14.000 au cerut trecerea de la ROBOR…