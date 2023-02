Profit record: 56 de miliarde de dolari în 2022 a făcut Exxon Exxon Mobil a obtinand un profit net de 56 de miliarde de dolari pentru 2022, incasand aproximativ 6,3 milioane de dolari pe ora anul trecut si stabilind nu doar un record al companiei, ci si un record istoric pentru industria petroliera occidentala, transmite Reuters. Analistii se asteapta ca firmele petroliere sa isi depaseasca propriile recorduri anuale, pe baza preturilor ridicate si cererii in crestere, impingand profitul cumulat la aproape 200 de miliarde de dolari. Amploarea castigurilor a reinnoit criticile la adresa industriei petroliere si a declansat solicitari ca mai multe tari sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

