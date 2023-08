PROFIT NEWS TV – Maratonul Impactul Fiscalităţii. Măsurile în discuţie pentru reducerea deficitului bugetar Noile masuri fiscale pregatite de autoritati si impactul acestora in economie vor fi anuntate la Maratonul Impactul Fiscalitatii in Economie, programat sa fie organizat de PROFIT NEWS TV pe 10 august, cu participarea celor mai importanti actori implicati. Context • Economia si sistemul financiar din intreaga lume au cunoscut transformari majore in ultimele decenii, impulsionate de globalizare si digitalizare sau remodelate de puncte cheie de inflexiune, cum ar fi criza financiara din 2008, pandemiile de Covid-19, impactul crizelor suprapuse (criza sanitara, criza energetica), schimbarile structurale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele masuri de reforma a sectorului bugetar planificate de Guvern, printr-un proiect de ordonanța de urgența, sunt reducerea numarului de consilieri, a numarului de secretari de stat, a membrilor consiliilor de administrație, reducerea cheltuielilor cu telefoanele mobile și abonamentele, reducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta noile masuri fiscale, pe care șeful guvernului le-a calificat ca „prima reforma reala in ceea ce privește sistemul bugetar. „E pentru prima oara cand un guvern al Romaniei iși asuma o astfel de abordare. Imi asum in totalitate…

- PIB-ul saudit a crescut cu 1,1% in trimestrul al doilea, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat luni Autoritatea Generala pentru Statistica din Arabia Saudita, fata de 3,8% in trimestrul precedent si 11,2% in aceeasi perioada a anului 2022. Sectorul non-petrolier, unde Arabia Saudita isi…

- Noile norme adoptate in Rusia nu presupun o creștere treptata a limitei superioare a varstei de recrutare-incorporare pentru serviciul militar obligatoriu, transmite TASS, potrivit Rador. Masurile sunt luate in contextul in care trupele de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, nu mai lupta in…

- Faptul ca se cauta bani la buget nu mai reprezinta pentru nimeni o noutate. De asemenea, intreg mediul de afaceri așteapta sa vada de unde se taie și unde se cresc taxele. Vorbim de ani de zile de predictibilitate și de nevoia unei strategii fiscale coerente. Introducerea de taxe și impozite „surpriza”…

- Un capitol consistent in programul de guvernare 2023-2024 il reprezinta economia și industria. La capitolul Economie și Industrie, programul de guvernare cuprinde cinci prioritați: Auditarea resurselor minerale exploatabile in vederea identificarii unor oportunitați de valorificare ale acestora. Promovarea…

- Sursa citata mai spune ca aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei va contribui la atenuarea situatiei dificile cu care se confrunta producatorii si exportatorii ucraineni din cauza agresiunii militare neprovocate si nejustificate a Rusiei. UE elimina treptat, pana la…

- Noile masuri de guvernare propuse de PNL au fost prezentate, luni seara, la Vila Lac, in ședința lui Nicolae Ciuca cu liderii de organizații. Conducerea PSD a discutat, luni, doar o varianta rezumat privind țintele economice. Cele doua programe vor trebui sincronizate pana la finalul lunii mai.Documentul…