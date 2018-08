Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea a inregistrat un profit net de peste 789,8 milioane lei, in primul semestru din acest an, in creștere cu 11,3% comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor neauditate publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- UniCredit Bank a obținut un profit net consolidat de 262 milioane de lei, in primele șase luni din acest an, in creștere cu 16,3%, comparativ cu perioada similara din 2017, reiese dintr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- Rușii nu au reușit sa vanda acțiunile ALRO in cadrul ofertei derulate, pentru ca "nu s-a convenit asupra unui acord de preț", reiese dintr-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Oferta s-a incheiat ieri, dupa ce a fost prelungita cu trei zile, iar acționarii au scazut prețul…

- Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a incheiat un contract in valoare de 31,5 milioane lei, fara TVA, cu OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pentru transportul titeiului timp de un an de zile, potrivit unui…

- Grupul RCS&RDS a anuntat luni ca a incheiat un contract cu Antena Group prin care sunt toate litigiile dintre cele doua companii, iar canalele Antena Group vor renunta la regimul must-carry. Contractul a fost incheiat in 15 iunie, potrivit unui anunt publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut de aproape doua ori in aceasta saptamana, fata de perioada precedenta, pana la 118,89 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut saptamana trecuta cu 16%, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, pe fondul vestilor despre Pilonul II.