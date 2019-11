Profit net de 5,8 mil lei in primele 9 luni ale anului 2019 pentru Patria Bank

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul national de gaze, Romgaz, a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 1,185 miliarde de lei, in crestere cu 18,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri…

- Nuclearelectrica a afisat un profit in crestere cu 29,6% dupa primele noua luni ale acestui an, rezultatul net ajungand la 415,946 milioane lei, relateaza Agerpres.Citește și: Zonele din nord-estul Romaniei afectate de inundații in vara din 2018 vor beneficia de 8,19 milioane de euro "In…

- In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,342 de miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 343 de milioane de euro, balanta veniturilor primare a avut un deficit mai mic cu 747 de milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat…

- In primele noua luni, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de 2,446 miliarde lei, mai mare cu 6,9- in comparatie cu perioada similara a anului trecut, sustinut atat de cresterea veniturilor nete din dobanzi, cat si de cresterea veniturilor neaferente dobanzilor. In plus, grupul a inregistra o crestere…

- In total, 5.431 de bombe, proiectile si alte munitii au fost lansate in timpul misiunilor aeriene ale fortelor SUA si ale coalitiei internationale perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, potrivit raportului elaborat de Inspectorul general special pentru reconstructia Afganistanului (SIGAR).…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 6,104 miliarde euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni AGERPRES. In structura,…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX.Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele…