Profit în creştere pentru OMV Petrom Grupul OMV Petrom a consemnat in primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2017, cand rezultatul afisat a fost de 1,21 miliarde de lei, po... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

