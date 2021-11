Profit în creștere pentru grupul MOL Grupul MOL si-a anuntat i rezultatele financiare pentru cel de-al treilea trimestru din 2021. Sustinut de contextul macroeconomic, de dublarea marjelor din petrochimie fata de anul trecut si de performanta interna a companiei, rezultatul operational CCS EBITDA si-a revenit considerabil si a atins 1.025 milioane USD in T3 2021. Rezultatul operational CCS EBITDA a ajuns la 1.025 milioane USD in T3 2021, favorizat in principal de contextul macroeconomic si de performanta interna solida. Totodata, rezultatul operational CCS EBITDA a atins 2.583 milioane USD in primele trei trimestre, cu 63% mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

