Profit imens raportat de Nuclearelectrica, raportat în primul trimestru Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a obtinut in primul semestru un profit net de 1,288 miliarde de lei, in crestere cu 5,6% fata de prima parte a anului trecut (1,22 miliarde de lei). Productia de energie a companiei a fost mai mare cu 3%, urcand la 4.920 GWh in primele sase luni ale acestui an, de la 4.779 GWh in primul semestru din 2022. Veniturile din exploatare s-au majorat cu 20,4%, la 3,77 miliarde lei, la 30 iunie 2023, de la 3,14 miliarde lei la finalul lunii iunie 2022. ”Profitul operational (EBITDA) a scazut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

