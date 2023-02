Raiffeisen Bank a avut anul trecut un profit net de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul 2021, iar venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. ”Venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. Profitul net inregistrat pentru 2022 a fost de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul anterior. Cheltuielile operationale ale bancii au ajuns la aproximativ 1,5 miliarde de lei, crescand cu 14%, an la an. In acest context economic marcat…