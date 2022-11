Profit de miliarde de euro în plină criză. Prime-record așteptate de angajații Mercedes-Benz Comitetul de intreprindere al Mercedes-Benz se așteapta ca producatorul auto german sa distribuie angajaților sai o prima record, anticipand totodata profituri uriașe pentru anul financiar, a declarat, vineri, șeful acestei organizații care reprezinta lucratorii. „Pana acum, participarea anuala la profit a fost limitata la un maxim de 6.450 de euro (6.617 dolari). Acest plafon ar […] The post Profit de miliarde de euro in plina criza. Prime-record așteptate de angajații Mercedes-Benz first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

