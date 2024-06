Stiri pe aceeasi tema

- Peste 160.000 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la Evaluarea Nationala, care incepe marti cu proba de Limba si literatura romana, a anuntat Ministerul Educatiei. Urmatoarea proba, cea la Matematica, va avea loc joi, iar in cursul zilei de vineri – proba de limba si literatura materna. Conform datelor…

- Un numar de 2.651 de elevi de clasa a VIII-a s-au inscris, la nivelul județului Gorj, pentru susținerea Evaluarii Naționale, sesiunea 2024. Cele doua probe (Limba Romana și Matematica) vor fi susținute in zilele de 25 și 27 iunie 2024, in cele 82 de centre de examen de la nivelul județului Gorj.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul, dupa ce masura convenita la intalnirea de saptamana trecuta cu presedintele Erdogan a intrat vigoare. ”Romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul. Masura convenita la intalnirea de saptamana…

- Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata, pe DN 1, pe raza judetului Bihor, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. In urma impactului, patru persoane au murit. Accidentul s-a produs in jurul orei 6:30, pe DN 1, in localitatea Uileacu de Cris, din judetul Bihor, fiind implicate un…

- Absolvenții de liceu care vor sa intre la unul din cele mai bune zece licee din București ar trebui sa aiba media la Evaluarea Naționala cel puțin 9,5. Broșura de admitere la liceu pentru anul școlar 2024-2025 din București a fost publicata pe site-ul Inspectoratului Școlar. Documentul conține informații…

- Primarul Orașului Mioveni, acuzat de trafic de influența de DNA, este repus in funcție, in urma unei decizii a Curții de Apel Pitești. Judecarea dosarului lui Ion Georgescu s-a facut numai in ședințe nepublice, in urma unei solicitari a inculpatului, care susține ca este nevinovat, și reglementata prin…

- Romania se confrunta cu o creștere ingrijoratoare a cazurilor de de tuse convulsiva in Romania. In primele patru luni ale acestui an, in Romania, s-au inregistrat 112 cazuri de tuse convulsiva, fața de doar de 16 cazuri inregistrate in anul 2023,anunța Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca a gasit solutia tehnica pentru ca, in cazul in care exista diferente de notare la grile, profesorii sa afle și sa poata reevalua lucrarile. ”Am gasit solutia tehnica pentru ca, in cazul in care exista diferente de notare la grile, la evaluarea nationala, platforma…