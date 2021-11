​Profil de ministru. Cine este Dan Vîlceanu - propunerea PNL pentru Fonduri Europene ​Dan Vîlceanu, propunerea PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene, este cunoscut mai degraba pentru perlele sale, decât pentru activitatea desfașurata la Ministerul Finanțelor (portofoliu pe care îl ocupa acum – este și interimar la Transporturi). Chiar în primele declarații facute odata ajuns ministru a spus doua lucruri greșite: &"nu exista creștere economica fara un puseu inflaționist&" și &"inflația nu e 5%, aceasta cifra fiind doar o &"estimare&" a BNR (la acel moment aceea fiind cifra).



