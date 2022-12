Stiri pe aceeasi tema

- ”Limitless Agency, una dintre principalele companii din marketing digital din Romania, lider de piata in tehnologie de marketing si servicii PPC si SEO, anunta o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si planuieste extinderea pe primele piete externe, in SUA si in Marea Britanie,…

- Se extinde cu nume grele lista marilor investitori straini ce aleg Romania ca destinație de afaceri. Acum a venit randul chinezilor de la Topband sa vina și sa investeasca la noi in țara. Asiaticii nu se uita la bani, au nevoie de sute și chiar mii de muncitori romani de-ai noștri Chinezii nu se uita…

- Cu ocazia aniversarii a 67 de ani de activitate, Antibiotice Iasi inaugureaza astazi, 9 decembrie, cea mai moderna fabrica de produse farmaceutice topice solide si semisolide din Europa, destinate atat medicatiei intraspitalicesti cat si consumului populatiei. Compania isi consolideaza astfel, pozitia…

- Zimmer Biomet Holdings, lider mondial in tehnologie medicala, deschide o sucursala ȋn Romania și investește peste 3,5 milioane de euro, ȋn țara noastra, ȋn 2023. Investiția va merge catre cheltuieli logistice (birou nou, depozit etc.), construirea unei echipe locale de cel puțin 25 de persoane și asigurarea…

- Uzina de motoare și cutii de viteze de la Dacia va fi separata de producția de autovehicule, iar chinezii de la Geely, proprietarul Volvo, vor deține 40% din acțiunile sale, urmand ca același procent sa fie controlat de catre Renault, iar 20% – de catre grupul petrolier Saudi Aramco, din Arabia Saudita,…

- Star Assembly va include in portofoliul sau producția de unitați de antrenare electrica Mercedes-BenzNoua linie este programata sa demareze in 2025 și marcheaza o etapa importanta in transformarea locației Sebeș in era pur electricaInvestiția ridicata de noua cifre in lei asigura locuri de munca in…

- Fosta vedeta a ringului, Catalin Moroșanu a incheiat o prodigioasa cariera cu manușile de box in maini și a inceput alta, in afara ringului, ca organizator de gale de profil. O afacere care, dupa cum chiar fostul sportiv recunoște, este extrem de grea. Una din primele prezențe din randul luptatorilor…

- Sostenia a caștigat premiul Best Starter Europe 2022, oferit de Odoo in cadrul evenimentului Odoo Experience de la Bruxelles. Compania de software din Romania a fost nominalizata alaturi de alte doua companii din Franța și Germania. Premiile Odoo au loc anual și desemneaza cele mai bune start-up-uri…