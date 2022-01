Astazi, la Cluj-Napoca, a avut loc o conferința de presa in cadrul careia s-a lansat noul parteneriat dintre Federația Romana de Handbal și Profi Rom Food. “Credem in forța handbalului romanesc, in contribuția lui la educarea unui tineret sanatos și la promovarea imaginii Romaniei in general,” a declarat Pawel Musial, Directorul general Profi Rom Food. “Susținand echipa naționala feminina timp de mai mulți ani am putut remarca eforturile consecvente ale FRH, iar asta ne-a determinat sa ne extindem susținerea catre toate tipurile de activitați pe care le promoveaza federația”, a mai precizat acesta.…