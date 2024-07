Profi a pierdut procesul cu Protecția Consumatorului. Ce a decis instanța Dupa un lung proces, magistrații au a stabilit ca supermarketul folosea o practica inșelatoare la raft. „Instanța reține ca intenția legiuitorului a fost de a stabili obligația de a comunica lista ingredientelor produselor alimentare si in sarcina celor care comercializeaza produsele respective, nu numai in sarcina operatorului economic care fabrica un produs finit sau o […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

