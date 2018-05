Profetiile miliardarului american Warren Buffett

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Rusia si-a folosit dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU pentru a respinge un proiect american de rezolutie ce prevedea crearea unui mecanism de ancheta privind folosirea armelor chimice in Siria, dupa atacurile de sambata de la Douma . Proiectul american de text propunea crearea, pentru…

- Donald Trump nu se teme de un posibil razboi comercial cu China si nu are in plan sa renunte la planurile sale tarifare, a declarat, duminica, Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, intr-un interviu acordat pentru Fox News. ”Vom implementa planurile noastre tarifare. Lucram…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- Banii chinezi au finantat noua linie electrificata de cale ferata care strabate desertul African si traseaza o ruta directa între portul de pe coasta Djibouti si Addis Ababa, capitala Etiopiei, potrivit New York Times. Chinezii au construit calea ferata, au finantat o parte din…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Iata o trecere in revista a celor mai mediatizate profetii pentru 2018 lansate de Baba Vanga, clarvazatoarea oarba. Rivalitate economica intre China si Statele Unite. Potrivit profetiei, China va depasi...