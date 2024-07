Profețiile lui Ray Kurzweil: „Nemurirea începe în anul 2030” Profetul tehnologic care a prezis iPhone-ul cu ani inainte face previziuni alarmante pentru anii urmatori, scrie Daily Mail . Dupa 2029, oamenii vor incepe sa fuzioneze cu mașinile Oamenii morți vor reveni mai intai ca simulari – apoi ca corpuri vii „tiparite”. Expertul prezice „nemurirea virtuala” pana in anii 2030 Ray Kurzweil de la Google a prezis era iPhone și faptul ca un computer va invinge pe cineva la șah pana in 1998. In noua sa carte, „The Singularity is Nearer”, Kurzweil prezice ca oamenii se imbina complet cu AI, devenind cyborgi nemuritori pana in 2045. El prezice, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

