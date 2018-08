Profețiile CIA despre UE: „Vechea și Noua Europă“ vs. „Europa Ortodoxă“ CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile sale. Ca „ceva“ se intampla in Uniunea Europeana se vede cu ochiul liber… Bastion american Continentul este imparțit in doua: pe de o parte sunt „conservatorii“ – țari precum Germania sau Franța –, iar pe de alta parte sunt „naționaliștii“ (Austria, Italia), ambele grupari de state avand viziuni total… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…

- Romania a inregistrat in trimestrul doi din 2018 cel mai semnificativ avans al economiei din UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, Produsul Intern Brut…

- Atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni. In randul statelor membre, cel mai semnificativ avans trimestrial s-a inregistrat in perioada aprilie-iunie 2018 in Romania (1,4%),…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Petre Popeanga, a participat la Forumul reprezentanților țarilor Uniunii Europene membre ale proiectului „Inițiativa Trei Mari” (ITM), desfașurat, la inceputul lunii iulie, sub…

- O noua statistica a Eurostat arata cat de mult gunoi s-a aruncat in orașe in perioada 1995 – 2016. Trendul este descendent, iar orașele din Romania arunca cel mai puțin gunoi din tot blocul comunitar. Gunoiul produs de orașe este doar 10% din cantitatea totala de gunoi generata in UE. Media Uniunii…

- Romania a inregistrat in perioada 2000-2016, cea mai mare creștere a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, din Uniunea Europeana, urmata de Ungaria, Slovenia și Letonia, arata un raport publicat luni de Eurostat.Ponderea persoanelor angajate in sectorul guvernamental a…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 25 iunie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…