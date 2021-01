Profeții sumbre lăsate de Nostradamus pentru 2021 ”Războaie, cipare soldaților și un cutremur devastator” Nostradamus a facut mai multe previziuni cutremuratoare bazate pe conditiile meteorologice si fazele lunii, iar multe s-au adeverit. Oamenii de știința au descifrat cateva dintre mesajele ascunse in scrierile lui. Profețiile lui pentru 2021 nu sunt deloc bune, și arata ca lumea este expusa unor cutremure de mare magnitudine. In plus, se pare ca unul dintre aceste cutremure ar duce chiar la scufundarea statului California (Statele Unite), care are o populație de peste 36 de milioane de locuitori. Profetul a mai prezis un cutremur major care va avea loc in Europa, iar intensitatea acestuia va ajunge… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cu aceasta decizie, AT&T a deturnat unul dintre cele mai respectabile si importante studiouri din istoria filmului”, a scris el. Cineastul a precizat ca a aflat din presa ca Warner Bros. a decis sa lanseze „Dune” pe HBO Max in acelasi timp cu lansarea in cinematografe. AT&T detine WarnerMedia, corporatie…

- Europa și din Statele Unite au dus avocado-ul la un record de consum! Nu s-a mancat niciodata atat de mult avocado cat se mananca acum. Exista un director al organizației mondiale a avocado care a declarat așa intr-un interviu pentru Bloomberg: „Consumul a depasit orice asteptari. Oamenii vor sa manance…

- Cum vor arata oamenii peste 1000 de ani Potrivit unei simulari video ce a fost facuta de canalul de YouTube AsapScience, deschis de canadienii Mitchell Moffit și Gregory Brown, peste 1.000 de ani, oamenii vor fi in parte roboți. Mai exact, vor avea mici roboți integrați in organism, ce vor genera apariția…

- Ziua de 23 octombrie a fost prima din cadrul pandemiei de coronavirus in care numarul zilnic de cazuri a depașit 500.000. Aceasta borna a mai fost depașita, in saptamana care a trecut, de doua ori, inclusiv joi, cand bilanțul global a ajuns la peste 530.000 de noi infecții. Acesta a fost susținut atat…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul de…

- „Am stat cu toții inchisi in casa, este prima jacheta pe care am imbracat-o din martie. Nu am mai purtat un costum de luni de zile”, a spus Cucinelli pentru Reuters din Milano, in timp ce iși prezenta cea mai recenta colecție in septembrie, purtand un blazer gri deschis. Majoritatea creatorilor…