Profeția Prințesei Diana despre Prințul Harry s-a adeverit! Ce a spus despre viitorul fiului ei, înainte să moară Prințesa Diana a avut un comentariu destul de profetic despre fiul ei, prințul Harry, cand acesta era mic, potrivit unui expert regal. Aniversarea morții Prințesei de Wales este luni, 31 august. Avand in vedere acest lucru, este normal sa luam in considerare predicțiile Dianei despre cum ar arata viitorul, avand in vedere ca nu a […] The post Profeția Prințesei Diana despre Prințul Harry s-a adeverit! Ce a spus despre viitorul fiului ei, inainte sa moara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

