Stiri pe aceeasi tema

- Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele patru timpuri Canonice din an, al Bisericii Ortodoxe. Acesta este unul mai scurt si vesel deoarece anticipeaza Nașterea lui Hristos. Acesta este motivul pentru care este mai puțin strict decat alte perioade de post. Postul Craciunului…

- In acest an, Postul Craciunului incepe vineri, 15 noiembrie și se incheie in 24 decembrie. Iata cat de ingaduitoare este BOR cu credincioșii care nu se pot abține de la poftele trupești. Postul Craciunului ne aminteste de postul patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament si de postul…

- „Fake-news de proporții, nu cadeți in capcana! Pagina de facebook a președintelui Romaniei a fost clonata in mod marșav de competitori care, realizand ca nu-l pot invinge, recurg la metode josnice de a-l decredibiliza! Sunt disperați, dar ii asigur ca nu le merge! Citeste si ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Oratoriul „Colt de Rai” din beius a gazduit, vinerea trecuta, Balul Recoltei. Evenimentul a fost organizat de Asociatia „Ave Miriam”, cu sprijinul Parohiei Greco-Catolice Beiuș și a Consiliului Județean Bihor. Evenimentul face parte din proiectul „Sa mergem impreuna” avand ca momente anterioare…

- Arsenie Boca a lasat credincioșilor romani foarte multe rugaciuni, pilde, dar și leacuri pentru a vindeca anumite boli. Unul dintre acestea se refera la cei care sufera de pietre. "O femeie avea pietre la fiere si a mers la parintele Arsenie. Era programata pentru operatie inca parintele i-a…

- Marcel Toader a fost un om de succes si a avut foarte multi prieteni insa la inmormantare nu au venit sa isi ia ramas bun de la el pentru totdeauna. Asta pentru ca regretatul afacerit a fost condus pe ultimul drum doar de apropiati. "Imi este dor de tot ce inseamna tatal meu. Am momente cand…

- Scrisoarea poarta semnatura liderului de la Vatican si i-a fost trimisa episcopului in 29 iulie 2019, fiind redactata in limba latina. Vineri, scrisoarea a fost tradusa in limba romana de teologul și istoricul contemporan Cristian Badilița. Documentul va fi citit duminica, 8 septembrie, in…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat, joi, dupa sfintirea Manastirii ''Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul'' din satul Breaza, comuna Lisa, judetul Brasov, ca participa la astfel de...