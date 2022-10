Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, natiunile occidentale, in discursul rostit cu ocazia anexarii a patru regiuni din sud-estul Ucrainei, ca vrea sa destrame Rusia si sa formeze natiuni mai mici, liderul de la Kremlin denuntand "ordinea mondiala unipolara" dominata de Statele Unite.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS.

Presedintele rus Vladimir Putin a respins miercuri acuzatiile potrivit carora, prin campania sa militara in Ucraina, Rusia a incalcat dreptul international, si a numit din nou guvernul ales al Ucrainei drept un "regim nelegitim", spunand ca acesta a aparut dupa 'lovitura de stat' din 2014, relateaza…

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat amplasarea de personal inarmat in apropierea fiecarei școli din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a spus prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti "

Presedintele indonezian Joko Widodo i-a invitat pe toti liderii G20 sa participe la Summit-ul de la Bali in speranta ca isi vor rezolva neintelegerile. Presedintele american Joe Biden a facut presiuni ca Rusia sa fie exclusa din Summit, insa atat Vladimir Putin, cat și Xi Jinping sunt invitați.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

Președintele rus Vladimir Putin este convins ca incercarile de "desființare a Rusiei" sunt stupide. El și-a exprimat aceasta opinie, adresandu-se participanților tineri la forumul Tavrida.Art.