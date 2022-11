Profeția lui Dacian Cioloș: România ar putea intra în Schengen la începutul lui decembrie Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma ca „exista o sansa foarte buna” ca Romania sa fie acceptata in spatiul Schengen la inceputul lui decembrie a acestui an. Fostul premier sustine ca o ar fi existat o sansa privind accederea in Schengen in anul 2017, insa evenimentele legate de schimbari legislative privind legile justitiei, precum Ordonanta 13, au dus la ratarea acesteia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

