Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV, lovitura incredibila pe piața media din Romania, dupa ce a izbucnit razboiul dintre Ucraina și Rusia. Șefii trustului din Pache Protopopescu au facut o mutare incredibila. Cum va aparea președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe micile ecrane. Serialul in care joaca Volodimir Zelenski, cumparat…

- „Am cerut imbunatațirea coerenta și unitara a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic”, a transmis șeful statului dupa Summitul extraordinar București B9 organizat vineri, 25 februarie, la Varșovia, la care Klaus Iohannis a participat prin videoconferința.„Importanta intalnire București9,…

- 1. Rusia s-a apucat sa atace Ucraina, iar domnul Vasile Dancu a ințeles tot. A povestit cinci minute, la Digi 24, ca a analizat, dar n-a spus ce a analizat. Cert e ca Romania are „capabilitați”. Nu capacitați. „Capabilitați”. Domnul ministru e un intelectual fin și știe. Și pe urma a dat-o in cultura…

- Profetia INFIORATOARE a parintelui Arsenie Boca, mai actuala ca niciodata: „Romania va fi inconjurata de flacari. Vor pune impozite, taxe si alte ingradiri” Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel &…

- Clarvazatorul bulgar, cunoscut sub numele de „Nostradamus din Balcani”, a lasat indicii cu privire la ceea ce urmeaza sa se intample. Baba Vanga care a prezis corect Brexit, 9/11, ascensiunea ISIS și a facut, de asemenea, o predicție infricoșatoare despre Rusia. Baba Vanga este renumita pentru previziunile…

- „Nu este dreptul Federației Ruse sa spuna Romaniei, Bulgariei sau NATO unde sa puna sau sa nu puna prezența militara”, a declarat secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, intr-un interviu acordat Libertatea. „Nu e niciun fel de mister, ca și in forma scrisa a raspunsului nostru, aceste cereri…

- Bulgaria este un stat suveran si noi am facut de mult alegerea de a deveni membri ai NATO, a afirmat vineri premierul bulgar Kiril Petkov intr-o declaratie facuta de la tribuna parlamentului in afara ordinii de zi, dupa ce Rusia a cerut vineri retragerea trupelor straine ale NATO din doua state membre,…

- Alte 668 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 137 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 23 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 4-Italia, 4-Marea Britanie, 3-Elveția, 3-Romania, 2-Rusia, 1-Bulgaria,…