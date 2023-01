Fostul prim-ministru și ex-președinte al Partidului Național Liberal, actualmente lider al partidului Forța Dreptei e de parere ca PSD-ul ar putea caștiga viitoarele alegeri prezidențiale intr-o singura situație. Urmatorul scrutin pentru cea mai inalta funcție in stat va avea loc in 2024. Ludovic Orban pare decis sa intre in cursa pentru Cotroceni, la urmatoarele alegeri […] The post Profeția fostului premier. Orban: „PSD nu va castiga alegerile prezidentiale, chiar si daca va fi sustinut de PNL, decat intr-o singura situatie” first appeared on Ziarul National .