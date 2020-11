Arhimandritul Gabriel sau Gavriil (nascut Goderdzi V. Urgebadze, s-a nascut la data de 26 august 1929, in Tbilisi, și a murit noiembrie 1995, in Mțheta, Georgia). Acesta a fost un Arhimandrit al Bisericii Ortodoxe Georgiene. Profeția arhim. Gavriil despre Antihrist Arhimandritul Gavriil a facut multe profeții pentru omenire. A vorbit despre antihrist, Diavol. Iata ce […] The post Profeția arhim. Gavriil despre Antihrist: ”Oamenii vor aștepta salvarea de la extraterestri. Sa nu le mancați painea” appeared first on IMPACT .