Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) 2023, organizata in Ungaria, au obținut trei medalii de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate duminica seara, 3 septembrie, de Societatea pentru Performanța și Excelența in Informatica (SEPI) pe Facebook.…

- VICTORIE… Federația Romana de canotaj a anunțat cu entuziasm faptul ca, la Campionatul European de Tineret (Under23) de la Krefeld, Germania, sportivele din barca de patru rame cu carmaci feminin au cucerit medalia de aur pentru Romania! Intre invingatoare este și vasluianca Ana Maria Matran, originara…

- 21 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului si pana joi, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese. ”De la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile (06.06.2023) pana la data de 24.08.2023 s-au inregistrat…

- JURNAL DE TABARA… Cei 61 de olimpicii din Romania, stransi in tabara de pregatire de la Husi au avut o surpriza dupa orele de pregatire intensiva la Matematica. S-au intalnit cu o fosta colega de-al lor, care acum cinci ani cucerea ultima medalie olimpica la Faza Nationala in Romania, Francesca Iovu,…

- INCREDIBIL… Trei cetațeni romani, doi barbați și o femeie, in varsta de 34, 23, respectiv, 18 ani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, au ajuns in Vama Albița, pentru a intra in Romania. In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul R. Moldova, la controlul de frontiera…

- FINAL… Rezultate dezamagitoare pentru echipele naționale de rugby 7s ale Romaniei, masculin și feminin, in etapa a doua a Campionatului European, desfașurata in Germania, la Hamburg. La masculin, Romania s-a clasat pe locul 10, iar „ghindele” au terminat concursul pe locul 12. La finele saptamanii trecute,…

- INSTANȚA MORALA… Dupa ce instanța Tribunalului Bacau a dat o decizie șocanta, prin care a obligat autoritațile sa darame crucile din beton de la capataiul eroilor romani din cimitirul de la Valea Uzului, mai mulți patrioți din țara, inclusiv din Vaslui, au mers sambata, 8 iulie, la locul unde, intr-o…

- IN LOT… Cele doua echipe naționale de rugby in 7 seniori, masculin și feminin, participa la prima etapa a Campionatului European, Algarve Men’s 7s Championship 2023 respectiv Women’s 7s Championship Series. In lotul de 32 de sportivi convocat pentru cele doua acțiune se afla și doi barladeni: Teodor…