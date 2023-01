CARIERE DE POVESTE. Profesorii, printr-o comparație cu o carte buna pe care am citit-o, sunt asemenea unor pagini vii care ajung sa faca parte din identitatea noastra, lasa o amprenta asupra personalitații noastre și ne ofera o direcție in viața. Cand ajungem la ultima treapta de invațamant, in mediul universitar, ne dam seama cat de importanți sunt profesorii care ne inspira și ne demonstreaza ca ne aflam in locul potrivit. Un astfel de profesor este și Sorin Ciutacu.