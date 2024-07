Profesorul universitar din Brașov acuzat de luare de mită de la studenți, plasat sub control judiciar Profesorul de la o universitate privata din Brașov, acuzat ca ar fi primit mita pentru a ajuta studenții sa promoveze examene anuale sau chiar examenul de licența, este plasat acum sub control judiciar. Pe durata masurii preventive, el nu mai are voie sa profeseze. De asemenea, sub control judiciar se afla și un alt suspect, […] The post Profesorul universitar din Brașov acuzat de luare de mita de la studenți, plasat sub control judiciar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de la universitatea privata din Brasov suspectat ca primea mita pentru a-i ajuta pe studenti sa promoveze examene anuale sau chiar examenul de licenta a fost plasat sub control judiciar. Nu are dreptul de a exercita profesia in perioada masurii preventive. Tot sub control judiciar a fost…

- Dupa ce a fost reținut in cursul zilei de ieri de catre procurorii DNA, Mihai Rus, șeful IPJ Cluj a fost plasat sub control judiciar și suspendat din funcție.Masuri similare au fost luate pentru șeful Poliției Rutiere județene și pentru doi agenți de la Circulație, care l-ar fi ajutat sa scape nepedepsit…

- Silvestru Șoșoaca a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat de uz de fals și fals in declarații in dosarul privind semnaturile pentru candidatura sa la Parlamentul European. Procurorii subliniaza ca nu exista alte persoane suspecte sau inculpate in acest caz. „In cursul zilei de astazi, 5 iunie…

- Un functionar din Primaria Bacau este cercetat sub control judiciar pentru luare de mita, el fiind acuzat ca ar fi cerut si primit 6.000 de euro in legatura cu intocmirea unor documente care atestau prestarea muncii in folosul comunitatii. Potrivit unui comunicat emis, luni, de Parchetul de pe langa…

- Un tanar de 23 de ani care a facut scandal intr-un local din judetul Maramures a fost plasat sun control judiciar. El este cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente si amenintare. ”Politistii din Somcuta Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar implicat…

- Un licean in varsta de 17 ani dintr-o comuna din judetul Vaslui a fost retinut, iar apoi plasat sub control judiciar pentru ca l-a batut in repetate randuri pe un alt baiat care invata in aceeasi scoala. Una dintre agresiuni a avut loc in incinta liceului.

- Un barbat de 56 de ani, din Bistrița, a fost reținut, sambata, pentru 24 de ore, dupa ce și-a amenințat fiica, de 20 de ani, telefonic, dar și prin mesaje. Ulterior a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile. „In fapt, o tanara de 20 de ani din Bistrița a sesizat faptul ca este amenințata…