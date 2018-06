Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Instanta suprema a pronuntat, joi, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Deciziile nu sunt definitive.

- Genu Armeanu, in varsta de 45 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 15 minute, scrie observator.tv. Acesta va petrece cel putin 28 de ani in spatele gratiilor, fara dreptul de eliberare conditionata. Citeste si Caz socant intr-o localitate din Suceava. Un barbat si-a ucis sotia,…

Renata, ex-iubita lui Leo de la Strehaia, știe cum sa se joace cu mințile barbaților. Fosta asistenta Tv s-a lasat fotografiata in ipostaze incendiare la o piscina din Capitala. Focoasa bruneta a incins atmosfera cu formele ei bine definite, iar imaginile obținute de CANCAN.RO,…

Oana Cojocaru, noua iubita a lui Irinel Columbeanu, a „infiat-o", deja, pe Irinuca, fiica miliardarului de la Izvorani și a Monicai Gabor. Cei trei au ieșit impreuna la o piscina din Capitala și s-au comportat ca o adevarata familie. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Ludovic Zetocha a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare si inca 10 ani la dispozitia autoritatilor, sentinta fiind data de Curtea de Apel din Anvers si fiind definitiva. Romanul in varsta de 42 de ani a ucis-o salbatic pe fosta sa iubita, Dorina Stef, 37 de ani, in noaptea de 26-27 mai 2015,…

De curand Lino Golden și fosta iubita, Lorena Vișan, și-au spus: „Adio!" și fiecare a mers pe alt drum in viața. „Fiul adoptiv" al lui Alex Velea și-a refacut repede viața amoroasa, iar acum se iubește cu fosta partenera a […]…

- Deși agentul lui Avicii a confirmat moartea fulgeratoare in urma cu mai bine de 10 ore, fosta lui iubita nu a avut nicio reacție pana acum. Raquel Bettencourt este cunoscuta in lumea showbiz-ului internațional. Ea lucreaza ca model și este blogger-ița. Raquel Bettencourt, fosta partenera a lui Avicii,…