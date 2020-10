Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul care l-a decapitat pe profesorul francez pentru ca a aratat caricaturi cu profetul Mohamed la ore a trimis un SMS tatalui unei eleve care s-a plîns cu privire la imagini, a spus marți o sursa din cadrul poliției, relateaza Reuters. Sursa a aspus pentru Reuters ca nu este clar…

- Samuel Paty, profesorul de istorie in varsta de 47 de ani decapitat saptamana trecuta de un presupus islamist, va primi postum cea mai inalta distinctie a statului francez, Legiunea de Onoare, a anuntat marti la BFM TV ministrul Educatiei din Franta, Jean-Michel Blanquer, potrivit Reuters, citata…

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat duminica ca va propune întarirea controalelor asupra fluxurilor financiare ale unor asociații islamiste, dupa decapitarea unui profesor de catre un atacator islamist, relateaza Mediafax citând Reuters.„Exista o problema…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard,…

- Firul evenimentelor Un barbat l-a decapitat pe profesor cu un cutit de bucatarie, iar o sursa din politie a declarat ca au existat martori care l-au auzit pe agresor strigand „Allahu Akbar” in timpul atacului, potrivit Reuters, citat in Adevarul. Politistii l-au incoltit pe atacator in cartierul invecinat…

- Google, la bani marunți in Europa. Țara din UE care controleaza conturile gigantului american, pentru a stabili daca și-a platit taxele Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franta isi va creste prezenta militara in Mediterana de Est si a solicitat Turciei sa puna capat explorarilor de gaze si petrol din apele acestei zone, care au dus la tensionarea relatiilor cu Grecia, informeaza Reuters. Liderul francez si-a exprimat…