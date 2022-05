Profesorul și ultima țigară Tragea insetata din țigara și privea in gol. S-a rezemat de peretele prafuit al unui sediu de banca. Tocmai ce am ieșit de la o ședința, am vazut-o și m-am oprit sa o salut. A ridicat privirea, dar nu mi-a raspuns la salut. Am crezut ca e bolnava, dar a tresarit, s-a scuzat și mi-a spus ca e obosita. A avut ore pana la pranz. Era dezamagita. L-a certat pe unul dintre elevi, iar ditamai adolescentul i-a promis ca tatal sau o va zbura din școala. Femeia tragea cu nesaț… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

