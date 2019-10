Profesorul si cercetatorul stiintific, Nicolae Papadopol, va fi condus, maine, pe ultimul drum

Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Nicolae Papadopol este depus la resedinta din strada Frunzelor, nr.26 Constanta. Slujba de trecere in nefiinta va avea loc in data de 01.11.2019, orele 13.00 la Biserica Sfantul Nicolae, strada Razoare, nr. 68, Constanta. Va fi inmormantat la cimitirul Palas. Prof. dr. Nicolae C. Papadopol a fost un eminent profesor si cercetator stiintific, un vorbitor excelent, entuziast, un educator motivat si inspirat, cu o deosebita placere de a interactiona cu studenti ...