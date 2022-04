Stiri pe aceeasi tema

- Marius Balo, profesorul roman care si-a petrecut ultimii opt ani in inchisorile comuniste din China, a fost in sfarsit pus in libertate si s-a intors acasa. In noaptea de duminica spre luni, aproape de miezul noptii, el a aterizat pe aeroportul din Cluj, dupa un drum istovitor

- Profesorul nu a putut parasi Shanghaiul din cauza restricțiilor COVID.In 2014, Marius Balo a fost arestat pentru o preuspusa frauda contractuala, fiind acuzat ca a primit 80 de dolari de la cetateni chinezi, fara sa stie ca suma provenea din comiterea de infractiuni.Romanul a fost condamnat la 8 ani…

- Profesorul clujean Marius Balo va fi eliberat in 29 martie dupa ce a petrecut 8 ani intr-o inchisoare din China, pentru o presupusa frauda de 80 de dolari. Colegul sau de celula a povestit cum era viata romanului intr-unul dintre cele mai dure sisteme penitenciare din lume.

