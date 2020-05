Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea copiilor trebuie sa fie o prioritate in aceasta perioada, in condițiile in care, din cauza pandemiei, mai mulți parinți nu și-au mai vaccinat copiii, spune Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El le cere medicilor de familie sa faca un efort sa recupereze copiii…

- Vaccinarea copiilor trebuie sa fie o prioritate in aceasta perioada, iar medicii de familie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile, a declarat, vineri, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. „Haideti sa nu discutam numai de vacante si…

- Intr-o declarație pe care a facut-o la un post de televiziune, Nelu Tataru a precizat ca deocamdata vor fi redeschise terasele, dupa ce va aparea și evaluarea primei perioade de 14 zile de relaxare . El a precizat ca vor fi menținute regulile privind distanțarea sociala și precauțiile privind accesul…

- Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și…

- Profesorul dr. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, spune ca in momentul de fața ne aflam foarte aproape de atingerea unui... The post Profesorul Rafila, anunt de ultima ora: aproape 10% din populatie a trecut deja prin boala (COVID-19) si s-a imunizat appeared first on…

- Profesorul Alexandrul Rafila nu exclude posibilitatea de a fi recomandata purtarea mastii de protectie si la vara, dar crede ca mai important ar fi sa nu ne mai inghesuim, sa pastram distantarea sociala si sa incercam sa generalizam „exercitiul” pe care il desfasuram in aceasta perioada. De asemenea,…

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.„Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo de faptul…

- Prof.dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și președintele Societații Romane de Microbiologie, a afirmat joi, la emisiunea Marius Tuca Show, ca trebuie sa limitam raspandirea coronavirusului prin masuri de igiena și distanțare sociala, dar in același timp sa traim normal, potrivit…