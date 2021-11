Profesorul Mircea Coșea anunță DEZASTRUL: Ajungem într-o sărăcie greu de gestionat Profesorul Mircea Coșea a declarat luni, la B1 TV, ca problema facturilor la caldura iarna aceasta este una deosebit de grava. Aproape 1.000 de lei va ajunge sa plateasca pe luna o familie care sta intr-un apartament cu trei camere. Facturile vor fi atat de mari, incat unii romani nu vor putea pur și simplu sa le achite și atunci va exista riscul ca sistemul sa cada, pentru ca nu-și va putea recupera cheltuielie. S-a ajuns aici, spune economistul, pentru ca autoritațile nu s-au preocupat sa implementeze o strategie privind incalzirea. „Eu imi pun o singura intrebare: ce facem iarna asa?… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca vom achita 11 lei si 8 bani pentru un metru cub de gaz chiar din aceasta luna a cazut ca un trasnet. Oamenii nu stiu cum vor trece de aceasta iarna si asteapta ajutorul promis de autoritati.

- Iarna incepe sa iși intre mai devreme in drepturi. Un anunț de ultim moment vine acum direct de la Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii anunța temperaturi negative in urmatoarele zile, atunci cand vom avea parte de cele mai reci nopți și dimineți din luna noiembrie.

- Doar 15 din cei o mie de kilometri ai rețelei de termoficare au fost reabilitați in cele 11 luni, de la schimbarea primarului general, acestora adaugandu-se alti cațiva kilometri din reteaua secundara. In aceste condiții, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca va fi „putin mai bine decat…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, la Antena 3, ca are „soluția” astfel incat romanii sa nu simta la iarna scumpirile la energie. „Avem solutia. Vor fi in jur de 5 milioane de gospodarii care vor beneficia de compensare (la factura). Plafonarea pretului nu, asteptam sa vedem ce se intampla…

- Facturile la energie si gaze vor fi compensate de la 1 noiembrie Foto: Arhiva. Compensarea facturilor la energie si gaze se va aplica de la 1 noiembrie, atât pentru consumatorul casnic, cât si pentru cel non-casnic, deoarece trebuie avute în vedere si IMM-urile si companiile…

- Veste buna pentru romani! Știm cu toții ca in ultimele zile s-a discutat intens despre problema facturilor la energie electrica, astfel unii oameni chiar au primit facturi de multe zeci de ori mai mari decat in mod normal. Oamenii s-au revoltat, astfel s-au facut auziți pana in randul autoritaților.…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, sunt responsabili pentru orice s-ar intampla la iarna cu facturile, deoarece compensarea facturilor și alte soluții pentru iarna nu...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a mai intalnit un aselemea val impotriva PNL care a primit increderea oamenilor de a guverna, in schimb le-a dat celor care i-au votatsepararea partidului in doua tabere, cea castigatoare si cea pierzatoare. ”Eu nu am intalnit, va spun sincer,…