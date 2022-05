Profesorul Marin ȘTEFAN, cronicarul Șimleului Pe domnul profesor Marin ȘTEFAN din Șimleu Silvaniei l-am cunoscut acum șaptesprezece ani, cand, prin voința sorții, am ajuns și eu in urbea de la poalele Magurii. Am observat ca, la multe activitați militare, școlare, sportive, cultural-artistice, religioase, istorice, comunitare etc. din oraș, aparea un reporter – un barbat cu alura atletica și par grizonat, spiritual, cu aparate foto și camere de filmat portabile atarnate de gat, care se mișca foarte agil prin diferite puncte ale dispozitivului, imortalizand momentele importante și chiar intreaga activitate. A doua sau a treia zi,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

