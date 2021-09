A venit „doamna Ursula”, cum i-a zis Cițu. Și „doamna Ursula” ne-a anunțat ca am invins. Comisia Europeana a aprobat PNRR. Nu sunt 80 de miliarde, sunt 29 de miliarde. 14 miliarde sub forma de granturi și 15 miliarde sub forma de imprumuturi. E foarte bine. Nu ne-am imbogațit, dar ne-a crescut datoria. Frumos e […] The post Profesorul Iohannis și "doamna Ursula" first appeared on Ziarul National .