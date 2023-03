Profesorul Gheorghe Amaicei, evocat la 90 de ani de la naștere Biblioteca Județeana Neamț, in parteneriat cu Sindicatul din Invațamant și Asociația Invațatorilor Neamț, organizeaza evocarea omului și a profesorului de matematica Gheorghe Amaicei, la 90 de ani de la naștere. Manifestarea are loc pe 28 martie, cu incepere de la ora 12:00 in Sala Cupola. Invitații speciali ai manifestarii sunt prof. Monica Cristea, inv. Gabriela Grigore și prof. Steluța Postolica. Evenimentul are loc in cadrul proiectului “Sa ne cunoaștem istoria județului prin memoria comunitații. Oameni, locuri, fapte“, iar intalnirea va fi moderata de prof. Mihaela Mereuța, managerul Bibliotecii… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

