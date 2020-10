Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor francez a fost ucis vineri de un atacator de origine cecena, intr-o suburbie a Parisului, dupa ce le-a aratat elevilor sai, la o ora dedicata libertații de exprimare, celebrele caricaturi cu profetul Mahomed, pe care Islamul le considera o blasfemie. Dar dascalul facuse tot posibilul pentru…

- Emmanuel Macron a numit decapitarea unui profesor dintr-o suburbie din nord-vestul Parisului un „atac terorist islamist”. Victima le-a aratat elevilor sai caricaturi controversate cu profetul Mahomed. Atacatorul a fost impuscat de politisti.

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…

- Doua institutii guvernamentale iraniene au fost supuse unor atacuri masive ale hackerilor in aceasta saptamana, a indicat joi un responsabil de rang inalt de la Teheran, fara a da detalii despre tinte sau potentialii suspecti, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Unele organisme guvernamentale…

- Curtea speciala din Paris l-a condamnat miercuri pe Farid Ikken la 28 de ani de inchisoare pentru atacarea unor politisti si ranirea unuia dintre acestia in fata Catedralei Notre-Dame din Paris in iunie 2017, dupa ce jurase credinta fata de gruparea Stat Islamic (SI), relateaza AFP, potrivit Agerpres.Fostul…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei tentative de otravire, relateaza Agerpres care citeaza dpa.

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo "sa continue sa recurga la arta sa" si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed, transmite…

