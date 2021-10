Stiri pe aceeasi tema

- Dintre toate temerile care profund freamata ființa umana in ultima vreme, frica de moarte pare a fi cea mai infricoșatoare. Au intrat din plin, in viața noastra, durerile apocaliptice și adiacentele lor: boala, neincrederea, rautatea, minciuna, neputința de a iubi și de a fi iubit. Știri mistuite de…

- Holurile par a fi unele dintr-un liceu de filologie-istorie sau chiar de arta datorita unor adevarate expozitii ce evoca traditii si evenimente bacauane. Insa in clase, laboratoare si ateliere tehnica si tehnologia sunt la ele acasa. Si nici nu se poate altfel intr-o scoala unde viitorii specialisti…

- Studiu național: Motivația și comportamentul generației Z, in 2021. Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ…

- 13 Decembrie 1937 – 16 Septembrie 2021 Și-a luat ramas bun de la viața și a plecat sa se intalneasca cu veșnicia. Mare iubitor al filosofiei existențiale, a știut tot timpul ca viața nu este altceva decat o alergare spre moarte. Dar și ca moare doar timpul, pentru ca omul va trai in continuare. Convingeri…

- Nu mi-a fost niciodata teama de singuratate, ba chiar ma simt foarte bine ținandu-mi companie, pentru ca eu știu exact ce-mi place. Și cand spun asta, ma gandesc la un dicton francez care suna așa: mai bine singur (a) decat intr-o proasta companie. Am atatea lucruri pe care le pot face, sa citesc, sa…

- Poveste misterioasa in comuna Buhoci, acolo unde la sfarșitul lunii trecute, un batran de 93 de ani, dat disparut acum 30 de ani, a aparut ca din senin. Surpriza a fost uriașa pentru unul din fii și nora sa care de ani buni i-au facut tot felul de slujbe bisericești, considerand ca omul a trecut […]…

- Nu se știe daca batem recordul la temperaturi. Abia am scapat de luna lui „Cuptor” și am intrat in „Gustar”. Viața merge inainte. O demonstreaza un periplu prin oraș, la o vorba cu bacauani și nu numai, surprinși in intervalul orar 12,00 – 14,00, la inceput de august… in diferite activitați. Articolul…

- · Mircea Diaconu, Nae Caranfil, Marius Florea-Vizante sunt invitații speciali ai evenimentului Parcul Municipal din Onești va fi din nou gazda Caravanei filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei naționale, proiect organizat in perioada 2-8 august de Primaria Municipiului și de Asociația CineCultura.…