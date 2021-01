Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile spre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord au fost suspendate temporar de compania Tarom. Zborurile programate luni, 4 ianuarie, Bucuresti-Londra si retur, vor fi anulate. „Avand in vedere deciziile autoritaților, TAROM va supenda operarea zborurilor comerciale spre/dinspre…

- Un barbat de 28 de ani, condamnat in Germania pentru jaf armat și tainuire a fost prins in Romania, la Vama Albița. Tanarul care conducea un autoturism inmatriculat in Republica Moldova atunci cand a intrat in țara a fost descoperit in urma formalitaților de control.

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Republica Moldova are nevoie de relații bune cu Federația Rusa și trebuie sa fie deblocate exporturile in acest stat. De aceasta parere este președintele ales Maia Sandu, care a facut declarații in acest sens la intalnirea de astazi cu jurnaliștii. © Sputnik / Mihai…

- Tricolorii au reusit, in urma rezultatelor din noiembrie, un salt de 7 locuri, comparativ cu ierarhia din octombrie 2020, clasandu-se astfel pe pozitia 37 la nivel mondial. Romania si Ungaria sunt reprezentativele europene cu cea mai mare evolutie fata de luna trecuta (7 pozitii), informeaza frf.ro.…

- Noi informatii in cazul care a socat Romania. Anchetatorii au descoperit cum a fost omorata, de fapt, femeia din Ghimpați. Rezultatul necropsiei spune tot despre ce s-a intamplat in urma cu doar cateva saptamani. Cum a fost ucisa Mihaela Sabina Mircea Dupa cateva saptamani de la odioasa crima, anchetatorii…

- Autoritațile din Republica Moldova au demarat procedura de extradare a fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru fapte de corupție. Acesta a fost reținut de polițiști in Chișinau marți, la puțin timp dupa ce președintele Igor Dodon i-a retras cetațenia, scrie jurnal.md.„Astazi,…