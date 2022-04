Profesorul de sport care și-a violat o elevă, condamnat la 7 ani de închisoare Un fost profesor de sport, acuzat ca a violat o eleva, a fost condamnat in prima instanta de Judecatoria Botosani la 7 ani de inchisoare cu executare, cu interzicerea unor drepturi. Sentinta a fost pronuntata joi, pe 31 martie a.c., dupa un proces si o ancheta care au durat impreuna mai bine de trei ani si jumatate. Potrivit deciziei magistratilor, fostul profesor, Cristian Mreana, acum in varsta de 52 de ani, nu va avea voie sa comunice cu victima sau sa se se apropie de aceasta ori de locuinta ei la o distanta mai mica de 100 de metri, timp de 4 ani. Totodata, judecatorii l-au obligat la plata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

