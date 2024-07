Profesorul de șpagă | PAMFLET ATENȚIE, ACESTA NU E UN PAMFLET INSPIRAT DIN REALITATE, CI ESTE CHIAR REALITATEA! Vasluienii sunt cei mai patrioți romani pentru ca ei respecta fara cracnire directiva partidului stat, care spune ca țara te vrea prost. Și daca vreți o explicație logica și jenanta pentru votul masiv al PSD, uitați-va la studiile aleșilor, ale alegatorilor și […] Articolul Profesorul de șpaga | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand iti da Dumnezeu talent si voturi e normal sa marchezi din orice pozitie. In plus, dupa ce iesi victorios, uita lumea de toate faulturile comise la sectiile de votare sau jucatorii cumparati cu doar cateva luni inainte de inceperea campionatului. Una peste alta, s-a remarcat atacantul Tri Fanzone,…

- EPIC… La meciul istoric de la Munchen, unde echipa naționala a Romaniei a zdrobit cu 3 – 0 Ucraina, in debutul sau la turneul final al Campionatului European de Fotbal 2024, au fost foarte mulți vasluieni. Intre ei s-a aflat și directorul Direcției Sanitar-Veterinara Vaslui. Iata, ce -a povestit Mihai…

- Toata lumea stie ca echipa e cheia sucesului, doar sa nu fie o cheie din aia papagal in care cazi de prost. Dar pentru ca avem o cheie, in ciuda multor presedinti de votare din judet, carora le lipseste, suntem in masura sa analizam la rece alegerile haotice din judetul Vaslui. Trebuie sa remarcam ca…

- CONFRUNTARE… Vasluienii au motive sa priveasca cu interes cursa electorala din București, nu doar pentru ca este vorba despre capitala țarii, cat pentru ca, direct sau indirect, județul are „ambasadorii” sai in aceasta interesanta confruntare. De pilda, faptul ca Nicușor Dan, actualul primar, este casatorit…

- SUCCES… La capatul unui nou sezon dezastruos, CSM Vaslui a reușit sa se reabiliteze in ultima etapa. A invins CSM Sighișoara, scor 31-24, și a prins barajul de menținere/promovare in Liga Zimbrilor. A fost o batalie foarte stransa pentru calificarea la barajul de menținere/promovare in Liga Zimbrilor.…

- INIȚIATIVA… Locuitorii municipiului Vaslui au timp pana pe 26 mai sa depuna recomandari, sugestii și opinii cu privire la un act normativ privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri și terenurile aferente cladirilor, situate la adresa de domiciliu, pe o perioada de un an, pentru toți cei care…

- Viața de președinte PSD nu este ușoara deloc. Adița Șaormarul are de infruntat doua mari provocari. Cea mai apropiata e char la Barlad, la primarie. Din motive, aparent necunoscute s-a umflat orezul in Bovina Roșie. Acesta l-a amenințat pe Adița ca, daca nu depune efort ca sa-l ajute sa caștige un nou…

- HOTARAȚI… Dupa Consiliul Județean Vaslui, Primaria Barlad și Primaria Vaslui, joi a venit randul ca Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) sa iși lanseze candidații și pentru Primaria Huși și Consiliul Local Huși. O echipa redutabila, care va fi condusa de avocatul Catalin Țocu și in componența…